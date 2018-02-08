Поднимут тариф – не платите: Добкин призвал украинцев не платить за коммуналку

08.02.2018 14:36

В студии телеканала «112 Украина» народный депутат Михаил Добкин призвал жителей Украины больше не платить за коммунальные услуги в случае очередного необоснованного повышения тарифов, передает novyny24.com.ua.

– Я открытым текстом, не стесняясь, призываю людей при необоснованном повышении тарифов не платить. Этой власти осталось недолго. Мы придем и пересмотрим условия возвращения средств во все международные финансовые организации. Мы пересмотрим все тарифы на этих условиях и тогда непонятно кто кому еще должен будет, – сообщает нардеп.

Когда ведущий «Вечернего прайма» напомнил Добкину о выступлении Арсения Яценюка в программе Савика Шустера, нардеп возмутился и попросил не сравнивать его с Яценюком, так как для него это оскорбление.

Что касается внешнего долга, то Добкин заявил, что кредиторы подождут и никуда они не денутся.

– Все деньги, которые есть в бюджете, мы пустим на компенсацию частичной стоимости коммунальных услуг для населения и на строительство предприятий для создания новых рабочих мест. Пока мы не дадим людям работу, они будут продолжать шататься и болтаться по улицам в поисках какого-либо заработка, не всегда законного, – утверждает народный депутат оппозиционного блока.

Что касается работы Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, то Добкин заявил, что звуков много, а результата никакого.

– У них идет возня как у пауков в банке, которые начали подъедать друг друга. У того же Народного Фронта зам генпрокурора – это их квота. Он вообще подотчетен их фракции. Кто им еще нужен, чтобы получить оттуда информацию? Непонимания с Матиосом у Пашинского и компании, а также у Генпрокуратуры начались только по причине не поделенных между собой правильно денег, других причин там нет, – уверяет Михаил Добкин.