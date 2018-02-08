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Рост цен на газ или дефолт: Украину поставили перед тяжелым выбором
Украина накопила 66,4 млрд долларов госдолга и сейчас перед страной стоит выбор: либо выполнить требование МВФ и сделать цены на газ рыночными, либо объявить дефолт. Об этом говорится в блоге "Обозревателя".
Огромный государственный долг Украины накапливался все предыдущие годы, однако сейчас наступило время пиковых выплат по обязательствам.
Отказ от выполнения финансовых обязательств государства для Украины в текущем положении может означать политическую смерть и полную потерю поддержки со стороны международного сообщества.
В Кабмине, просчитав экономическую ситуацию и риски, заявили, что выступают за справедливое формирование цен на топливо.
"Есть вопрос, чтобы выровнять цену коммерческого газа и газа для населения, и мы работаем с МВФ. Я с некоторыми вопросами не согласен, я считаю, что должно быть справедливое формирование цены в Украине, и мы должны так построить цену, чтобы не было никаких коррупционных проявлений", – заявлял премьер-министр Владимир Гройсман.
При этом в правительстве обещают, что им удастся обеспечить систему защиты людей от возможного роста цены на газ.
Если Украина выполнит главное условие МВФ и сделает цену газа реальной в нынешних рыночных условиях, то НБУ в этом году получит около 2 млрд долларов от кредитора, а также средства от Европейского Союза и Всемирного банка.
Соответствующая помощь позволит государству по итогам 2018 года увеличить международные резервы до 20,5 млрд долларов и отойти от перспективы объявления дефолта.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, дефолт, газ, рост цен, МВФ, Кабмин
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- Появились подробности убийства полицейским мирного жителя в зоне АТО12:11
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- У границы на Луганщине задержали мужчину с вазами: опубликовано видео11:42
- Оккупанты Донбасса наращивают боеспособность11:37
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