В скором времени в Украине в половине страны может пропасть свет

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Без модернизации электрических сетей через 10-15 лет Украину ждет коллапс.
“В настоящее время уровень износа низковольтных распределительных сетей составляет порядка 70%. И если уже сейчас немедленно не начинать создавать условия для инвестирования в этот вид деятельности и соответственно в существенное улучшение его технического состояния, через 10-15 лет мы можем столкнуться с ситуацией коллапса”, – заявил в эфире телеканала “112” 6 февраля президент Ассоциации операторов распределительных электросетей Виталий Григоровский.
“Вы себе можете представить, что такое обесточивание не то что города-миллионника, а хотя бы какого-нибудь райцентра? Это просто экологическая и техногенная катастрофа”, – отметил эксперт.
Меры нужно принимать уже сейчас, и соответственно нужны решения власти в этой сфере, прежде всего НКРЭКУ. Одним из ключевых условий, при помощи которых создается благоприятная инвестиционная среда, В. Григоровский назвал введение стимулирующего тарифообразования (RAB-регулирования). Эксперт рассказал, что такой тариф стимулирует компании к снижению собственных издержек, в отличие от действующей на сегодня системы cost+, которая фактически стимулирует увеличение и оплату потребителями потерь электроэнергии в сетях.
Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года. В январе 2018 года постановление было опубликовано, что открывает возможность для перехода облэнерго на эту систему.
Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3,5 или 8 лет). Данный метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и т. д.), и стимулирования эффективности затрат распределяющих (поставляющих) компаний.
В середине 1990-х годов на RAB-регулирование перешло большинство стран Западной Европы, Канада, США, Австралия. Европейский Союз в 2002 году обязал страны Восточной Европы применять RAB при установлении тарифов для монополий, и на RAB-регулирование перешли Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и ряд других государств.
Источник Важные новости.
Теги: Украина, Донбасс, свет, отключение
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- Губернатор Донетчины представил нового главу Волновахской РГА11:56
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