В Украине может исчезнуть автомобилестроительная отрасль

08.02.2018 21:16

УкрАВТО может законсервировать Запорожский автомобильный завод из-за долгов. Об этом рассказали в пресс-службе корпорации, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Громадське".

Отмечается, что 2017 год ЗАЗ закончил с убытками в размере 296 млн грн, в то время как суммарная сумма долга оценивается в 3 млрд грн и $24 млн.

Так, на данный момент завод берется за выполнение любых заказов, чтобы удержаться на плаву, сохранить предприятие и промышленный потенциал Запорожской области.

"Если ситуация не изменится, единственным выходом действительно будет консервация производства и прекращение существования в Украине автомобилестроительной отрасли как таковой", — заявили в УкрАВТО.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее за 20 лет в Украине перестало существовать 10 автомобильных заводов.