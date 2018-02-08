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В Украине может исчезнуть автомобилестроительная отрасль

08.02.2018 21:16
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В Украине может исчезнуть автомобилестроительная отрасль

УкрАВТО может законсервировать Запорожский автомобильный завод из-за долгов. Об этом рассказали в пресс-службе корпорации, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Громадське".

Отмечается, что 2017 год ЗАЗ закончил с убытками в размере 296 млн грн, в то время как суммарная сумма долга оценивается в 3 млрд грн и $24 млн.

Так, на данный момент завод берется за выполнение любых заказов, чтобы удержаться на плаву, сохранить предприятие и промышленный потенциал Запорожской области.

"Если ситуация не изменится, единственным выходом действительно будет консервация производства и прекращение существования в Украине автомобилестроительной отрасли как таковой", — заявили в УкрАВТО.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее за 20 лет в Украине перестало существовать 10 автомобильных заводов.



Теги: Украина, Донбасс, завод, УкрАвто, ЗАЗ, автомобиль, долги
 
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