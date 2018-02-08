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Вятрович: Польша теперь может напасть на Украину

08.02.2018 20:14
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Вятрович: Польша теперь может напасть на Украину

В связи с принятием в Польше «антибандеровского» закона, в этой стране могут активизироваться заявления антиукраинского характера, а также хулиганские действия. Как передает replyua.net, такое мнение в прямом эфире телеканала «Эспрессо.TV» озвучил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает from-ua.com.

«Нам пришлось стать свидетелями определенных общественных инициатив, протеста против принятия этого закона, однако они не являются такими мощными, чтобы оказать влияние на повестку дня в Польше. К сожалению, большая часть польского общества, похоже, одобряет такого рода закон. Для части польского общества подобные законы могут быть в определенной легитимизации антиукраинских заявлений или хулиганских действий», - подчеркнул он. Вятрович уверен, что принятие такого закона является признаком наступления на свободу слова.

«Сейчас можно наблюдать, как в Польше постепенно утверждается политический диктат над историей, есть уже все причины говорить о постепенном сокращении свободы слова в соседней стране», - сказал Вятрович.



Теги: Украина, Донбасс, закон, Польша, война, Вятрович
 
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