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ВСУ передали боевикам на Донбассе тела двух выходцев из РФ. ВИДЕО

08.02.2018 07:37
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ВСУ передали боевикам на Донбассе тела двух выходцев из РФ. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины передали тела двух выходцев из Российской Федерации на оккупированную часть Луганской области. Об этом говорится в сюжете "Військового телебачення України", который опубликовали в YouTube 7 февраля, передает gordonua.com.

В октябре 2017 года в районе поселка Теплое Станично-Луганского района полиция обнаружила захоронение из шести тел. По результатам ДНК-анализа идентифицировали четырех человек. Двое погибших оказались выходцами из Луганской области – их передали боевикам в январе 2018-го. Другие два тела cепаратисты должны переправить родственникам в РФ. Идентификация останков еще двух человек продолжается.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ДНК, полиция, сепаратисты, боевики, ВСУ
 
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