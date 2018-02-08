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ВСУ передали боевикам на Донбассе тела двух выходцев из РФ. ВИДЕО
08.02.2018 07:37
Вооруженные силы Украины передали тела двух выходцев из Российской Федерации на оккупированную часть Луганской области. Об этом говорится в сюжете "Військового телебачення України", который опубликовали в YouTube 7 февраля, передает gordonua.com.
В октябре 2017 года в районе поселка Теплое Станично-Луганского района полиция обнаружила захоронение из шести тел. По результатам ДНК-анализа идентифицировали четырех человек. Двое погибших оказались выходцами из Луганской области – их передали боевикам в январе 2018-го. Другие два тела cепаратисты должны переправить родственникам в РФ. Идентификация останков еще двух человек продолжается.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ДНК, полиция, сепаратисты, боевики, ВСУ
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