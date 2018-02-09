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Гройсман пообещал бойцам АТО самую высокую пенсию в Украине
Глава украинского правительства Владимир Гройсман дал обещание, что все военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в зоне Антитеррористической операции на Донбассе, ощутят значительное повышение пенсии. Как информирует replyua.net, об этом главный министр Украины заявил во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.
По его словам, Кабмин намерен внести соответствующий законопроект на рассмотрение парламента.
В частности, Гройсман заявил: «Мы внесем проект закона, в результате чего все те, кто заслужил справедливо, получат значительное повышение пенсии. Военные, которые на сегодняшний день находятся в зоне боевых действий, в окопах, для нас очень дороги, мы их уважаем и ценим. Эти люди будут получать самую высокую пенсию в Украине. Самые большие привелегии и уважение».
Кроме того Владимир Гройсман подчеркнул, что среди военных пенсионеров должна быть дифференциация. «Если этот закон мы примем в марте, или даже феврале, то мы пересчитаем всем пенсии с 1 января. У нас будут деньги для таких целей», - отметил глава Кабмина.
Также премьер-министр добавил: «Требования на сегодняшний день пенсионеров – это плюс 48 миллиардов гривен. Мы имеем дефицит ПФ в 140 миллиардов на сегодня. Или вы хотите, чтобы у нас было не 140, а все 183 миллиарда? Мы весь пенсионный фонд Украины хотим погубить, что ли? Именно поэтому нам нужна такая справедливость и дифференциация»
Теги: Донбасс, пенсия, АТО, бойцы, Гройсман
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