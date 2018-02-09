"Необходимость полной реализации Минского комплекса мер". Путин обсудил с Макроном ситуацию в Украине

09.02.2018 16:49

Президент России Владимир Путин обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию на Донбассе. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора глав государств отмечает, что акцент делался на выполнении Минских договоренностей как основы "мирного разрешения внутриукраинского конфликта". Президент России Владимир Путин обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора 9 февраля, сообщает пресс-служба Кремля, передает gordonua.com.

"Обстоятельно рассмотрены перспективы политического урегулирования кризиса в Сирии. Отмечена заинтересованность в продвижении инклюзивных межсирийских переговоров в Женеве на основе резолюции 2254 СБ ООН с учетом итогов прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Затронуты варианты содействия постконфликтному восстанов­лению Сирии. В целом подчеркивалась важность наращивания российско-французской координации по ключевым аспектам сирийского досье. Обсуждалась также ситуация в Украине с акцентом на необходимость полной реализации Минского комплекса мер как основы мирного разрешения внутриукраинского конфликта", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что президенты достигли договоренности продолжать контакты по линии различных ведомств обеих стран. Кроме того, по данным пресс-службы Кремля, "главы государств обменялись мнениями по актуальным вопро­сам российско-французских отношений, включая подготовку к предстоящему в мае этого года визиту Эммануэля Макрона в Россию и участию в Петербургском международном экономическом форуме".

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Минские соглашения, регламентирующие разрешение конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен.