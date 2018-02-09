ООН отнесла Украину к странам, где люди страдают от голода из-за конфликтов

09.02.2018 12:52

Продовольственная и сельскохозяйственная программа Организации Объединенных Наций запросила у доноров $1,06 млрд для оказания помощи странам, где люди страдают от голода из-за конфликтов и погодных явлений. В список из 26 государств попали Украина, Афганистан, Бангладеш, Гаити, Южный Судан и Йемен.

Организация Объединенных Наций включила Украину в список из 26 стран, где люди страдают от голода из-за конфликтов и погодных явлений, сообщает центр новостей ООН 8 февраля.

"На фоне конфликтов, а также погодных явлений, связанных с изменением климата, в мире растет число голодающих. На оказание им помощи в 2018 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) запрашивает у доноров $1,06 млрд. В организации надеются, что этой суммы хватит на то, чтобы обеспечить продовольствием более 30 миллионов человек в 26 странах. Среди них – Украина, Афганистан, Бангладеш, Гаити, Южный Судан и Йемен", – сказано в сообщении.

По словам представителя ФАО Доминика Буржона, "во многих из этих стран мы одновременно наблюдаем и конфликты, и природные катастрофы, такие как засуха, и они еще больше усугубляют ситуацию".

Отмечается, что в первую очередь помощь будут оказывать тем, кто живет в сельской местности и чья жизнь напрямую зависит от сельского хозяйства. Сотрудники ФАО, в частности, будут предоставлять фермерам семена и сельскохозяйственные инструменты, а также проводить курсы по повышению производства и управлению земельными и водными ресурсами.

Тем людям, которые срочно нуждаются в продовольствии, будут выдавать наличные деньги.

"Хотя в 2017 году нам удалось спасти миллионы жизней, оказав им чрезвычайную гуманитарную помощь, миллионы по-прежнему находятся на грани голодной смерти. Поддерживая производство продуктов питания и восстанавливая сельское хозяйство, мы спасаем людей и предоставляем им возможности для выживания в условиях гуманитарного кризиса", – добавил Буржон.

По данным последнего доклада ООН, число голодающих в течение многих лет сокращалось, однако в последнее время этот показатель вновь начал расти. Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек, сообщают в организации.

В докладе, подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной продовольственной программой для Совета Безопасности ООН отмечается, что 26% жителей оккупированных территорий Донбасса и 15% населения прилегающих к зоне конфликта подконтрольных Киеву территорий испытывают дефицит продовольствия.

В декабре 2017 года ООН просила международные организации выделить $187 млн для оказания помощи пострадавшим вследствие конфликта на Донбассе в рамках плана гуманитарного реагирования на 2018 год.

5 декабря 2017 года представитель Всемирной продовольственной программы сообщил, что организация решила прекратить поставки продовольствия и другой гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим в результате боевых действий на Донбассе. Он отметил, что ВПП будет продолжать деятельность в Украине в ограниченном режиме.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

По данным ООН на декабрь 2017 года, в результате конфликта на Донбассе пострадало около 4,4, млн украинцев.