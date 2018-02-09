Погода на сегодня: осадки, температура воздуха от -3 до +8

09.02.2018 08:58

В пятницу, 9 февраля, почти по всей территории Украины пройдут осадки в виде снега или дождя. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе синоптики прогнозируют выпадение снега, дневная температура воздуха будет держаться на уровне 0...-3 градуса. На востоке ожидаются осадки в мокрого снега с дождем, температура днем 0...+3 градуса.

На севере также пройдет снег, температура воздуха днем -1...+2 градуса. В центральном регионе в пятницу ожидаются дожди, местами со снегом, столбики термометра днем покажут -1...+4 градуса. На юге преимущественно пройдут дожди, сухо будет только в Херсонской области и Крыму. Температура 3...8 градусов тепла.

В Киеве синоптики прогнозируют выпадение снега, дневная температура составит -1...+1 градус.