Разруха в оккупации: в сети показали свежие фото из Крыма

09.02.2018 08:29

В сети появились несколько фотографий с оккупированного Крыма, показывающих обветшалость курортных городов.

Их опубликовал пользователь с ником "МинПанд" в Twitter. "Просто два сегодняшних фото из Крыма, зато без биндер", - написал он, передает apostrophe.ua.

На изображениях видно, что городская набережная значительно обветшала, железные конструкции покрылись ржавчиной и на набережной вообще нет людей. На другом изображении видно полуразрушенный киоск и отсутствующие люки, которые, вероятно, были украдены.