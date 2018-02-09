Украина оказалась в списке стран, нуждающихся в помощи ООН

09.02.2018 21:18

Продовольственная и сельскохозяйственная ООН в текущем году запрашивает у доноров 1,06 миллиарда долларов, чтобы помочь людям в 26 странах. Среди них — Украина, Афганистан, Бангладеш, Гаити, Южный Судан и Йемен. Гуманитарные подразделения ООН планируют охватить 30 миллионов нуждающихся людей.

«К сожалению во многих из этих стран, мы одновременно наблюдаем и конфликты, и природные катастрофы – такие, как засуха, и они еще больше усугубляют ситуацию», — заявил представитель ФАО Доминик Буржон.

Пресс-служба ООН отмечает, что в первую очередь, помощь будут оказывать тем, кто живет в сельской местности и чья жизнь напрямую зависит от сельского хозяйства. Сотрудники ФАО, в частности, будут предоставлять фермерам семена и сельскохозяйственные инструменты, а также проводить курсы по повышению производства и управлению земельными и водными ресурсами.

Тем людям, которые срочно нуждаются в продовольствии, будут выдавать наличные деньги.

В организации напомнили, что по данным последнего доклада ООН, число голодающих в течение многих лет сокращалось, однако в последнее время этот показатель вновь начал расти. Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек.

Источник Восстановление Донбасса