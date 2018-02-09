- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе10:30
- Тымчук рассказал, кто развалил украинскую армию08:41
- Шепелева арестовали на 2 месяца07:29
- В ГПУ признали, что по делам Евромайдана отбывает срок только один человек21:43
- Украина оказалась в списке стран, нуждающихся в помощи ООН21:18
- Есть план: в Украине назвали дату, до которой собирается воевать Кремль20:59
- Гройсман пообещал бойцам АТО самую высокую пенсию в Украине17:34
- "Конечно, это рука Москвы. Верхняя ее часть": чем для Порошенко опасен визит Тимошенко в США 17:10
- "Необходимость полной реализации Минского комплекса мер". Путин обсудил с Макроном ситуацию в Украине16:49
- В Одессе заменили мэра-отпускника чат-ботом16:30
Украину ждет новый кризис?
Представители НБУ рассказали, какая инфляция ожидается в будущем году и что будет снова дорожать. В соответствии с отчетами НБУ за январь, в новом году инфляция будет все еще высокой, а к концу года стоимость товаров и услуг увеличится на 8,9%, передает zi.dn.ua.
Сильнее всего будут дорожать продукты, которые отличаются высокой степенью обработки. Также Национальный банк прогнозировал, что украинская экономика будет значительно более уязвимой, так как вопрос кредитования от МВФ все еще не решен.
Предположительно у большинства товаров будет существенная наценка, так как подорожает бензин. Стоимость нефтепродуктов увеличивается по всему миру, а потому производители будут закладывать наценку на транспортировку.
Представители Национального банка выразили надежду, что в будущем ситуация будет определяться условиями монетарной политики и увеличением объема предложения.
Журналисты говорят, что Украинское правительство практически признается в том, что МВФ больше не будет заниматься украинским вопросом. Эксперты говорят, что в фонде уже практически никто не верит в реформирование в Украине и возможность нашей страны рассчитаться с долгами. Если же о новом транше договориться не удастся, а долги придется отдавать – это может обернуться для Украины катастрофой.
Напомним, по мнению некоторых экспертов, цены на сигареты могут взлететь до 90 грн за пачку. Ранее сообщалось, что в НБУ допускают досрочное прекращение программы МВФ.
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, кризис, подорожание, Национальный банк, инфляция, МВФ
- Топ-менеджеры увидели свет в конце кризисного тоннеля
- Кризисный год пережили!
- Два сценария экспертов: что произойдет с валютой?
- Новая "минималка" подстегнула рост цен в Украине
- Наша инфляция привлечет инвесторов?
- "Храните кэш и готовьтесь к худшему". Почему обрушились мировые рынки и что ждет Украину
- Сосиски в "ЛНР" стали дороже12:35
- Прокуратура: мужчину в Часов Яре убил инспектор штаба батальона "Днепр-1"12:29
- Появились подробности убийства полицейским мирного жителя в зоне АТО12:11
- Губернатор Донетчины представил нового главу Волновахской РГА11:56
- У границы на Луганщине задержали мужчину с вазами: опубликовано видео11:42
- Оккупанты Донбасса наращивают боеспособность11:37
- Зенитка и бронетранспортеры замечены в ОРЛО11:20
- На Донетчине сдался боевик11:07
- Донбасс: полицейский застрелил гражданское лицо10:53
- Битва за мобильную связь: в "ДНР" строят вышки и ведут переговоры с РФ10:40
- Сосиски в "ЛНР" стали дороже12:35
- Прокуратура: мужчину в Часов Яре убил инспектор штаба батальона "Днепр-1"12:29
- Появились подробности убийства полицейским мирного жителя в зоне АТО12:11
- Губернатор Донетчины представил нового главу Волновахской РГА11:56
- У границы на Луганщине задержали мужчину с вазами: опубликовано видео11:42
- Оккупанты Донбасса наращивают боеспособность11:37
- Зенитка и бронетранспортеры замечены в ОРЛО11:20
- На Донетчине сдался боевик11:07
- Донбасс: полицейский застрелил гражданское лицо10:53
- Битва за мобильную связь: в "ДНР" строят вышки и ведут переговоры с РФ10:40
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- Боевики «ЛНР» сообщили, как поступят с мужским населением, в случае эскалации
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Российское командование новым распоряжением попыталось запугать боевиков “Л/ДНР”, решивших удрать из Донбасса, - подробности
- У 2 населенных пунктов Донбасса есть шанс скоро избавиться от оккупанта: журналисты спрогнозировали варианты продвижения сил АТО
- Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение