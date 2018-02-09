В ГПУ признали, что по делам Евромайдана отбывает срок только один человек

09.02.2018 21:43

По преступлениям в отношении участников Евромайдана в 2013−14 годах вынесено 50 судебных приговоров, однако только два человека были приговорены к реальным срокам наказания, а в настоящее время за решеткой находится один человек. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, информируют Факты.

По его словам, о подозрении сообщено 412 лицам, а обвинительные акты на 258 человек находятся в судах.

При этом глава Департамента большую работу, которую провели следователи для доказательств преступлений против активистов, которая продолжается.

«На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек», — сказал Горбатюк.