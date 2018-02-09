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В Одессе заменили мэра-отпускника чат-ботом

09.02.2018 16:30
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В Одессе заменили мэра-отпускника чат-ботом

Журналист Николай Яковенко создал Telegram-бота, чтобы одесситы могли пообщаться с мэром Геннадием Трухановым, который второй месяц не возвращается из отпуска, сообщает Новое время.
Бот называется "Труханов слушает" и отвечает на вопросы по поводу того, где находится мэр.
Напомним, после планового отпуска и командировок в Афины и Давос, Труханов ушел на отдых за свой счет и до сих пор не вышел на работу. Таким образом, Одесса прожила без городского головы полтора месяца. Даже перестрелка в центре города и стихийное бедствие не смогли вернуть Труханова в город.



Теги: Одесса, чат, мэр, бот
 
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