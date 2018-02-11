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Такой футбол нам не нужен: министр призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в Россию
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призывает украинских болельщиков и участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию. Об этом сообщает Tribuna.
"Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда. Особенно участников АТО. Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ, что делать этого не надо", – сказал Жданов.
По словам министра, Украина делала всё, чтобы этот чемпионат не состоялся в России.
"Я видел, насколько все мировое сообщество было близко к принятию этого решения два года назад. Когда начались судебные процессы против бывшего руководства ФИФА, изменения, обвинения в коррупции при предоставлении права на проведение ЧМ. Я думал, что тогда будет это решение принято. Сейчас эта кампания спала. Осталось 6 месяцев до ЧМ. Я думаю, что тема с повестки дня снята. Хотя, с точки зрения наших национальных интересов, мы делали все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены", - добавил Жданов.
Ранее Федерация футбола Украины (ФФУ) отказала украинским журналистам в аккредитации на ЧМ-2018, поскольку не отвечает за их безопасность.
Также известно, что депутат Европарламента от партии "зеленых" Ребекка Хармс призвала политиков и обычных зрителей бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.
Напомним, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма. После этого была оккупирована часть Донбасса. Российская регулярная армия не раз принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, при этом всячески маскируя свое участие. Поток оружия, боеприпасов, наемников и кадровых военных ("ихтамнеты") постоянно идет с 2014 года из РФ через попранный участок украино-российской границы.
В результате российской агрессии против Украины, по официальным данным (далеко не полным) на Донбассе погибло свыше 10 тысяч, ранены – более 20 тысяч человек. Около двух миллионов граждан стали беженцами (только в Украине внутренними переселенцами зарегистрированы 1,5 миллиона человек).
Теги: Украина, Россия, футбол, болельщик, ЧМ-2018
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