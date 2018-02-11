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Вятрович уверяет, что в Украине пали почти все Ленины
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что процесс декоммунизации в Украине фактически завершен.
"Декоммунизация в контексте лишения символов тоталитарного режима фактически завершена. У нас произошло переименование населенных пунктов – около тысячи. Это почти все. Говорю "почти", потому что после переименования оказались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации", – сказал Вятрович в интервью "Радио Свобода".
По его данным, в Украине демонтировали около 2,5 тыс. – не только Ленину, но и другим коммунистическим вождям.
"Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах, - подчеркнул Вятрович. - Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно, мы можем реагировать только по факту выявления этих памятников. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет".
Напомним, что Верховная Рада в апреле 2015 года приняла правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Согласно закону, символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, их ценностей, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещены.
Теги: Украина, памятник, Ленин, декоммунизация
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