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Американский эксперт: Украина получит от США не только «Джавелины»
В качестве военной помощи от Соединенных Штатов Украина получит не только комплексы «Джавелины», но и другое оружие. Как передает replyua.net со ссылкой на Украинскую правду, об этом рассказал Стивен Бланк, старший исследователь аналитического центра American Foreign Policy Council.
«Нет оснований считать, что сама только отправка ракет Джавелин (которые еще должны прибыть в Украину) достаточна, чтобы засвидетельствовать серьезные намерения США и убедить Путина вывести войска из Украины», - считает Бланк.
По словам эксперта, сейчас Украине необходимы средства радиоэлектронной борьбы и средства военного наблюдения для того, чтобы противостоять разведке и беспилотникам России, кроме того, Военно-морские силы придется строить с нуля.
«Чтобы заставить Путина отступить, Запад должен не только поддержать реформы в украинской оборонной отрасли, правительственные и экономические реформы, но и предоставить ей военную технику, которую она не способна производить самостоятельно», - добавил Бланк.
По его словам, с 2014 года Украина смогла серьезно развить отрасль обороны, но она уступает России.
Теги: Украина, США, Донбасс, вооружение, летальное вооружение
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