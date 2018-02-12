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Чего ожидать от реорганизации Пенсионного фонда
В начале года в СМИ появились многочисленные сообщения о ликвидации управлений Пенсионного фонда, что вызвало немало опасений у пожилых граждан. В фонде эту информацию опровергли, однако подтвердили, что сейчас происходят изменения в организационной структуре государственного учреждения и условиях его работы. Госслужащие обещают, что обновленный фонд будет работать по европейским стандартам и существенно улучшит уровень обслуживания клиентов. Центр общественного мониторинга и контроля выяснил, о каких изменениях идет речь и каких результатов уже удалось достичь.
Меньше управлений – лучше обслуживание?
Внедрять нововведения начали еще в 2016 году. Реорганизация ведомства происходит в рамках утвержденной правительством «Стратегии модернизации и развития Пенсионного фонда до 2020 года». Она предусматривает уменьшение количества территориальных управлений путем их слияния. В процессе объединения образуется единое управление, которое перебирает на себя все административно-управленческие функции и решает кадровые, организационные и юридические вопросы. По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в 2015 году в стране функционировало 683 управления, сегодня их число снизилось до 295, и процесс реформирования продолжается.
«Если, например, в каждом управлении был бухгалтер, то вопрос бухгалтерии, юридической службы, возможно хозяйственной службы, будут теперь организованы централизованно», – разъясняет заместитель Министра социальной политики Украины Николай Шамбир.
По информации Кабмина, таким образом за последние два года численность работников ПФУ уменьшилась более чем на 6 тыс. человек. В правительстве отмечают, что сокращение произошло только за счет оптимизации управленческого и технического персонала. Как следствие, фонд смог существенно снизить расходы на содержание административного аппарата. Например, на Полтавщине таким образом сэкономили 282 тыс. грн бюджетных средств, а во Львовской области благодаря сэкономленным деньгам планируют на 30% поднять заработную плату работникам фонда, ведущим прием граждан.
Чтобы пенсионеры не почувствовали неудобств от реорганизации, услуги они теперь получают не только в местных управлениях, но и в так называемых «агентских» пунктах обслуживания, которые ПФУ открывает в помещениях банков, государственных учреждениях и отделениях почты.
«Раньше услуги предоставлялись только в управлении Пенсионного фонда, которое часто могло быть единственным в городе или районе. Но сейчас мы идем по пути приближения услуг к людям. Суть этого процесса в том, что граждане могут получить пенсионные услуги по назначению или перерасчету пенсий в ближайшем агентском пункте, который находиться радом с их местом жительства. Человеку больше не нужно тратить время и средства на поездки в управление», – подчеркивает председатель правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный.
Кроме этого, Стратегия предусматривает создание более 1000 удаленных мест для работы специалистов Пенсионного фонда в сельских, поселковых, городских советах и в ЦПАУ. На данный момент в регионах уже открыто 599 таких мест, в том числе и на территории ОТО. Это дает возможность полностью ликвидировать или значительно уменьшить очереди, а также обрабатывать большее количество заявлений в кратчайшие сроки. По мнению чиновников, качественные и прозрачные административные услуги при минимальных затратах времени приближают Украину к европейским стандартам и способствуют повышению доверия граждан к органам власти.
«Это еще один шаг к тому, чтобы сделать жизнь людей лучше, чтобы дать людям возможность убедиться, что ситуация с властью меняется в лучшую сторону», – отмечает Президент Украины Петр Порошенко.
Пенсия – через Интернет
Реорганизация ПФУ происходит одновременно с внедрением современных информационных технологий в его работу. Ведомство постепенно отказывается от бумажных дел, оцифровывает архивы и переходит на электронные досье. Это необходимо для того, чтобы вся информация хранилась в единой базе. С 1 августа 2016 года в Украине ввели электронную централизованную систему назначения и выплаты пенсий, которая призвана исключить коррупционную составляющую и снизить вероятность ошибок в начислении выплат пенсионерам.
«Новая система анализирует назначение пенсии исходя из всех вариантов, на которые имеет право лицо, и выбирает самый выгодный», – подчеркивает начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области Михаил Романов.
Модернизация коснулась и пенсионных документов. С 1 января 2018 года ПФУ начал выпуск новых пластиковых удостоверений, которые сочетают в себе несколько функций: документа, подтверждающего личность, и платежной карточки, с помощью которой можно получать пенсию и оплачивать товары и услуги. Также карта дает пенсионеру доступ к порталу Пенсионного фонда.
«Электронное пенсионное удостоверение содержит электронную цифровую подпись, с помощью которой человек фактически дистанционно подтверждает свою личность и может подавать заявления и запросы в органы Пенсионного фонда, не посещая их лично, а исключительно через интернет. Человек может получить доступ к своему пенсионному делу, данным о стаже и заработной плате, пользоваться другими сервисами государственных органов», – отмечает заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин.
Однако некоторые эксперты сомневаются в целесообразности такого нововведения. Так как согласно исследованиям Интернет-ассоциации Украины, активных интернет-пользователей в возрасте 45-54 года в нашей стране насчитывается только 16%, а в возрасте до 64 лет и того меньше – около 9 %. Однако в Пенсионном фонде убеждают, что количество пользователей будет неуклонно расти, и ставят себе задачу увеличить число удобных способов, с помощью которых пенсионеры смогут следить за работой ПФУ.
«Это упрощает контроль за начислениями. Можно в любой момент получить информацию об индексации или сокращения выплат», – убежден заместитель председателя совета Всеукраинской ассоциации пенсионеров Михаил Ходаковский.
Удостоверение действует три года, а потом перевыпускается, как обычная банковская карта. Технология уже отработана, поскольку такие пластиковые документы с 2016 года получают внутренне перемещенные лица. При этом пенсионер может оформить как обычное удостоверение, так и электронную карточку. Выбор остается за человеком.
В ПФУ отмечают, что пенсионная реформа невозможна без обновления и модернизации Пенсионного фонда. Главное в этом процессе – системность и последовательность. Окончательные результаты реорганизации украинцы смогут оценить уже через два года.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, пенсия, пенсионный фонд
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