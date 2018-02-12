Из-за АЧС укринским фермерам возможно придется забыть о разведении свиней

12.02.2018 12:07

Украинская свиноводческая промышленность остается уязвимой для эпизоотических вспышек. Об этом сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), передает УНН.

“В начале 2018 года численность поголовья свиней в Украине оценивалась в почти 6,1 миллиона голов. Значительная часть его содержится в домохозяйствах и мелких фермерских хозяйствах, которые, скорее всего, столкнутся с трудностями при принятии мер по повышению биобезопасности. Таким образом, украинская свиноводческая промышленность остается уязвимой для эпизоотических вспышек”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на долю свинины приходится 36% потребляемого в Украине мяса. Поэтому, соотечественники в значительной степени зависят от свинины, а производство данного вида мяса обеспечивает важную часть доходов сельского населения.

Прогнозируется, что успех кампании против АЧС во многом будет зависеть от повышения информированности домашних хозяйств. Речь идет о предоставлении возможности производителям заменять свиней другими животными или переходить от животноводства к другим видам сельского хозяйства, таким как производство высокоценных культур.

“В конечном счете, проект поможет обеспечить необходимую лабораторную поддержку для быстрой и точной диагностики, что в сочетании с другими мерами сделает возможным раннее выявление и искоренение болезни”, — говорится в сообщении.

Напомним, что согласно прогнозам, убытки украинских свиноводов из-за АЧС могут достичь 30 млрд грн.

По данным Госпродпотребслужбы в этом году уже зафиксировано около 30 вспышек АЧС в разных областях Украины. Эксперты констатируют, что распространяться чума стала быстрее, чем это было в прошлом году.

Тем временем, действия контролеров на пути преодоления эпидемии признаются недейственными и неэффективными.

Ко всему, Счетная палата пришла к выводу, что Госпродпотребслужба нецелесообразно тратит бюджетные деньги на меры по улучшению противоэпизоотической ситуации в стране в целом. Согласно отчету, чиновниками неэффективно были использованы более 3,2 млн грн.

Источник: https://from-ua.com