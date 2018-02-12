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Катастрофа Ан-148: украинцев позвали на помощь
Украина поможет разобраться в причинах катастрофы российского самолета Ан-148, которая произошла 11 февраля
Межгосударственный авиационный комитет уже назначил украинского представителя, который примет участие в расследовании авиакатастрофы, случившейся вчера в Московской области.
«Сообщение о катастрофе направлено в Украине – государство-разработчика самолета. Украина назначила Уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Программы 13 к Чикагской конвенции », – говорится в сообщении.
Украина примет участие в расследовании как страна-разработчик самолета.
Напомним, модель самолета Ан-148, который разбился в России, разрабатывалась в Украине, а в самих машинах стоят украинские двигатели. На данный момент программа по их производству сворачивается из-за ухудшения отношений между двумя странами. Всего в России было произведено 29 Ан-148, все они были выпущены Воронежским акционерным самолетостроительным обществом в июне 2010 года.
Как уже сообщала Politeka, в воскресенье, 11 февраля в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс № 703 сообщением «Домодедово-Орск». Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что все люди, находившиеся на борту самолета Ан-148, погибли, потому спасательная операция перешла в стадию поисковой. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, катастрофа, авиакатастрофа
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