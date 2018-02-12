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Курс доллара сильно изменится, НБУ сегодня сделает решающий шаг
Национальный банк Украины планирует купить на аукционе около 100 млн долларов
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Сегодня, 12 февраля 2018, объявлено о проведении валютного аукциона по покупке Национальным банком Украины иностранной валюты за гривну. Объем аукциона – до 100 млн долларов США “, – говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе Нацрегулятор провел три валютные аукционы, где купил целом 155,2 млн. доларов.
В результате таких действий гривня продолжает укрепляться. Так, на понедельник, 12 февраля, НБУ установил стоимость доллара на уровне 27 гривен 6 копеек. Таким образом, с 9 февраля в официальном курсе гривня подорожала еще на 10 копеек. На межбанке в понедельник, 12 февраля, торги открылись в диапазоне 27,0—27,03 грн за доллар. Валюта США подешевела уже на 83 копейки по сравнению с показателями прошлой недели и на 81 копейку с начала месяца. В обменных пунктах доллары покупают по 26,95—27,02 грн, продают — по 27,20—27,28 грн.
По мнению финансистов, если бы Нацбанк не вышел снова скупать валюту, то курс мог пробить нижнюю психологическую отметку. Но НБУ заявил выкуп по запросу лучшего курса и приобрел 10 миллионов долларов.
Как отмечают экономисты, положительным фактором влияния на курс является то, что украинские экспортеры – аграрии и металлурги – на прошлой неделе активно продавали валюту.
Кроме того, на текущей неделе бизнесу предстоит уплата квартальных налогов, поэтому предприятия активнее станут продавать часть валютной выручки, что также положительно влияет на курс гривни.
Что касается ситуации на валютном рынке, то, эксперты отмечают, что зимний пик высокой стоимости доллара был пройден в конце января. Весной гривня будет стабильной, а к лету даже может подорожать.
Напомним, как ранее писала Politeka, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на понедельник, 12 февраля. Доллар США потерял 7 копеек и стоит 27,05 грн. На черном рынке доллар торгуется по 27,23 грн при покупке и по 27,32 грн при продаже.
Источник: Politeka, Факты
Теги: Донбасс, НБУ, доллар, курс валют
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