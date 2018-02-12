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Нацотбор на «Евровидение – 2018»: Джамала выступила с резким заявлением
Судья Национального отбора на самый престижный вокальный конкурс «Евровидение – 2018», известная украинская певица Джамала заявила, что на первом финале Нацотбора ей не ужалось услышать ни единой песни, которая достойна представлять Украину на столь масштабном музыкальном событии.
Как передает replyua.net, об этом победительница Евровидения – 2016 написала на своей странице в соцсети Instagram. В том числе, Джамала дала оценку результатам первого полуфинала Национального отбора на «Евровидение-2018», подчеркнув, что осталась очень довольной конечным результатом, невзирая на факт того, что не услышала песни, достойной представлять всю страну на песенном конкурсе.
«Меня очень порадовал такой первый полуфинал! И очень счастлива, предпочтения зрителей не всегда совпадают с выбором судей! Это подтверждает то, что именно вы выбираете, какую композицию хотите услышать в самом конкурсе. Однако я пока не могу сказать, что услышала песню для преставления всей страны на «Евровидении – 2018», - написала Джамала. При этом она отметила, что тройка конкурсантов, вышедших в финал отбора, ей понравилась.
Напомним, что согласно оценкам жюри и зрительского голосования, в финал Национального отбора на «Евровидение-2018» прошли трое исполнителей: VILNA, LAUD и группа The Erised.
Теги: Донбасс, Евровидение, Джамала
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