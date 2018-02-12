Подробности задержания Саакашвили: где в последний раз видели политика

12.02.2018 17:20

Стали известны подробности задержания в Киеве лидера партии “Рух нових сил” Михеила Саакашвили

Так, соратник Саакашвили, бывший заместитель генерального прокурора, экс-прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе подтвердил сообщения о том, что все произошло в местном ресторане “Сулугуни”.

По его словам, экс-губернатора Одесской области схватили, а затем под дулами автоматов запихнули в машину и увез в неизвестном направлении.

“В ресторан ворвался спецназ, положили всех на пол. Саакашвили под автоматами вывели, запихнули в машину, она двигается в неизвестном направлении. Наше наблюдение показало, что в последний раз машину с Саакашвили видели на улице Владимирской”, – прокомментировал Сакварелидзе изданию “Страна”.

Сакварелидзе также подтвердил информацию, что на спецназовцах были куртки с надписью “ДПСУ”.

Как сообщала ранее Politeka, известно, что похитители были на трех белых бусах Volkswagen, номер одного из них: АА 0121 СН.

“Михаила Саакашвили задержали в ресторане Сулугуни (переулок Музейный, 10): три буса Фольцваген, номерные знаки АА (номер одного из них – АА0121СН). Все едем туда!”, -комментирует Сакварелидзе в Facebook.

Напомним, во время общения с грузинскими журналистами политик озвучил план украинской власти по его депортации: «Прокуратура Украины отказалась от моего домашнего ареста, чтобы подготовить мою депортацию. По моей информации, миграционная служба подписала пакет документов в связи с моей депортацией в связи с реадмиссией».

Источник: Politeka