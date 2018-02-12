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При температуре 37 срочно к врачу: активная эпидемия угрожает украинцам
Наиболее подвержены заболеваемости дети, старики и люди с хроническими заболеваниями
Медики назвали важные советы, которые помогут украинцам в периодзаболеваемости гриппом и ОРВИ, которые сейчас активно распространяются.
По словам директора Киевского городского лабораторного центра МЗ Сергея Чумака, сейчас обнаружены штаммы гриппа А (два подтипа) и Б, передает politeka.net.
«Клинически эти штаммы мало чем отличаются от предыдущих. У больных – симптомы ОРВИ, но нет высокой температуры. При этом, как известно, не столько опасен сам грипп, как его последствия, индивидуальные для каждого человека. Поэтому при первых же симптомах гриппа – слабость, насморк, температура 37… 37,5 ° C – нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением», – рекомендует Чумак.
По его информации, 70% всех заболевших – школьники, даже в садах процент заболеваемости ниже.
В Минздраве отмечают, что наиболее подвержены заболеваемости дети, старики и люди с хроническими заболеваниями, у которых ослаблен иммунитет. Также в этих категорий людей тяжелые последствия заболеваний.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, температура, эпидемия, ОРВИ
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