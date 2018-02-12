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Прокуратура хочет вернуть Штепу за решетку

12.02.2018 19:35
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Прокуратура хочет вернуть Штепу за решетку

Суд сможет рассмотреть ходатайство прокуроров на ближайшем заседании, которое назначено на 28 февраля

В Октябрьский райсуд Харькова подано ходатайство об избрании меры пресечения экс-мэру Славянска Нели Штепе, обвиняемой в сепаратизме, сообщил прокурор области Юрий Данильченко.

"Мы настаиваем на том, что мерой пресечения для Штепы должно быть заключение под стражу, в связи с чем направили в суд соответствующие процессуальные документы", – сказал Данильченко на брифинге в понедельник.

Он также выразил надежду, что суд сможет рассмотреть это ходатайство на ближайшем заседании, которое назначено на 28 февраля.

Как сообщалось, 20 сентября 2017 года суд по ходатайству адвокатов Штепы изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета, которая впоследствии была продлена.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала президента России Владимира Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, суд, прокуратура
 
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