Саакашвили депортирован в Польшу

12.02.2018 19:48

Депортацию Михаила Саакашвили подтвердили в Госпогранслужбе. Его отправили в страну предыдущего пребывания, откуда он незаконно въехал в Украину.

Михаила Саакашвили в понедельник, 12 февраля, депортировали в Польшу.

Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, — «Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания».

Во время выполнения процедуры на правоохранителей набросились неизвестные из окружения Саакашвили и поэтому они вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку, утверждает пресс-секретарь.

Он отметил, что политика выдворили из Украины с соблюдением всех юридических формальностей в соответствии с судебными решениями, которые признали, что Саакашвили находился на территории Украины незаконно.

Источник: https://donpress.com