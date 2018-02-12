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Саакашвили депортирован в Польшу

12.02.2018 19:48
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Саакашвили депортирован в Польшу

Депортацию Михаила Саакашвили подтвердили в Госпогранслужбе. Его отправили в страну предыдущего пребывания, откуда он незаконно въехал в Украину.

Михаила Саакашвили в понедельник, 12 февраля, депортировали в Польшу.

Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, — «Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания».

Во время выполнения процедуры на правоохранителей набросились неизвестные из окружения Саакашвили и поэтому они вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку, утверждает пресс-секретарь.

Он отметил, что политика выдворили из Украины с соблюдением всех юридических формальностей в соответствии с судебными решениями, которые признали, что Саакашвили находился на территории Украины незаконно.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Польша, Саакашвили
 
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