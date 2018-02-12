Синоптик: «На этой неделе будет и похолодание, и потепление»

12.02.2018 10:48

12 февраля, в понедельник, в большинстве украинских регионов начнется похолодание, и оно продолжится во вторник и среду, после чего в стране опять потеплеет.



Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала Наталья Диденко. По прогнозам синоптика, в ночные часы похолодает до 8 градусов мороза, а в Харьковской и Сумской областях температура понизится до 10 градусов со знаком минус. Синоптик отмечает, что в дневные часы будет до 5 градусов мороза в ближайшие три дня, однако потом температура начнет повышаться. «Осадки будут периодически. Очень много местами. Так что подготовьте проживание, гардероб, планы и работу, связанные с температурой воздуха», - пишет Диденко.



Напомним, что в олимпийском Пхенчхане синоптики прогнозируют аномальные морозы с 14 февраля, а сегодня и в ближайшие сутки в Пхенчхане тоже будет морозно, однако морозная погода будет сопровождаться и очень сильным порывистым ветром. Не исключено, что некоторые соревнования, которые проводятся на открытом воздухе, будут отменены.