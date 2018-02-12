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Тимошенко вступает в «борьбу» за Саакашвили

12.02.2018 19:18
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Тимошенко вступает в «борьбу» за Саакашвили

Как передает replyua.net, на официальном сайте «ВО «Батькивщина» появилось обращение Юлии Тимошенко к президенту Украины Петру Порошенко с требованием освободить Михеила Саакашвили. Политологи и политические эксперты уже назвали это обращение политика началом пиара на теме Саакашвили, которое Юлия Владимировна вместе со своими политтехнологами постарается по максимуму использовать для дополнительных политических балов.

По словам украинского политолога, историка Александра Палия, «публично-нравственная Юлька» решила заявить о себе. Политолог подчеркивает, это та самая Тимошенко, которая десятилетиями воровала у украинского народа газ на пару с Путиным, писала Конституцию с Януковичем и Медведчуком под руководством Путина о том, как забрать у украинского народа все права на его землю, бегала по всему Брюсселю от генсека НАТО и срывала вступление Украины в НАТО, препятствовала проведению мобилизации в критический момент российской агрессии.

Палий отмечает, что эта та самая Тимошенко, которая приводила в парламент по 5-7 миллионов долларов патентованных предателей Портнова, Олейника, Шепелева, Надю Савченко, а также множество Лозинских и теперь она говорит о публичности и морали. 



Теги: Донбасс, Саакашвили, Тимошенко
 
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