В оккупированном Крыму цены на продукты рвутся в небо

12.02.2018 15:45

На полуострове дорожают еда и услуги

Стоимость минимального набора продуктов питания в оккупированном Крыму на конец января составила 3768,49 рубля (порядка 1 753 грн) в расчете на одного человека. Об этом сообщает Крымстат.

По данным ведомства, за месяц цена выросла на 0,2%, а с начала года – увеличилась на 1,2%.

Также на полуострове подорожала стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В январе она составила 14 099,39 рубля (более 6 500 грн) в расчете на одного человека, увеличившись с начала года – на 4%.

Напомним, на допросе экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал о тысячах военных и вертолетах во время аннексии Крыма. По его словам, российские спецслужбы атаковали Украину не только с Крыма, но и изнутри страны.

Ранее на суде по делу Януковича бывший командующий крымской воинской частью, а ныне нардеп от БПП Юлий Мамчур рассказал о нападении "зеленых человечков" в 2014 году. Речь шла об известном факте захвата авиационной воинской части в Севастополе, когда россияне отправили вперед перед собой гражданских.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Источник: https://www.segodnya.ua