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В Украине началось снижение цен на бензин
На протяжение минувших выходных розничная стоимость на все виды топлива на автозаправочных станциях ОККО и WOG снизилась на 50 копеек за литр. Как передает replyua.net со ссылкой на enkorr, такие данные предоставили в Консалтинговой группе А – 95. В том числе, подчеркивается, что в сети ОККО один литр бензина самой популярной марки А – 95 составляет 31,49 грн/л, А-95 – 32,49 грн/л, А-95+ – 33,49 грн/л, ДТ – 29,99 грн/л. На автозаправочных станциях WOG бензин марки А-92 подешевел до 31,45 грн/л, А-95 – 32,45 грн/л, А-95+ – 33,45 грн/л, ДТ – 29,95 грн/л.
Более того, на 50 коп/л цена на топливо снизилась в сети SOCAR: А-92 – до 31,49 грн/л, А-95 – до 32,49 грн/л, А-95+ – до 33,49 грн/л, ДТ – до 29,99 грн/л. В свою очередь, сети UPG, БРСМ-Нафта, KLO, Glusco и Катрал стоимость бензина снизили на 10-50 коп/л.
В общей же сложности, 12 февраля стоимость бензинов марок А-92, А-95 и ДТ в среднем подешевела на 13 коп/л – до 29,50 грн/л, 30,26 грн/л и 28,08 грн/л, соответственно. А-95+ подешевел на 16 коп/л – до 31,40 грн/л. Стоит отметить, что на протяжение нескольких последних недель цена на бензин продолжала расти.
Теги: Украина, Донбасс, цена, бензин
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