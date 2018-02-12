Последние новости раздела
- В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов22:28
- Тука: Переселенцы должны участвовать в выборах21:52
- Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты21:38
- Саакашвили рассказал, как его вывозили из Украины21:25
- Убийство на Черниговской: суд решил судьбу преступника21:08
- Захарченко насмешил планами расширить «ДНР»20:55
- Катастрофа Ан-148: украинцев позвали на помощь20:02
- Саакашвили депортирован в Польшу19:48
- Прокуратура хочет вернуть Штепу за решетку19:35
- Тимошенко вступает в «борьбу» за Саакашвили19:18
Вместо зарплаты - тормозки. Как выживают в «ЛНР»
12.02.2018 14:20
Из-за отсутствия финансов «боевики» «ЛНР» выдают работникам предприятий тормозки вместо заработной платы.
Как сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в социальных сетях: «Экономическая ситуация в ОРДЛО выходит на новый уровень! Мем III тысячелетия — тормозки вместо заработной платы!
На фото выдержка из основного распоряжения, но знающие люди по ту сторону реальности утверждают, что так оно и есть.
Источник https://donpress.com
Теги: Донбасс, зарплата, продукты, ЛНР
Читайте также:
- В Украине взлетают цены: о чем молчит статистика
- Бартер возвращается: жителям оккупированной Амвросиевки будут выдавать зарплату продуктами
- Реалии "ЛНР": безработица, рубли, заоблачные цены, двойные пенсии, нелюбовь к украинскому правительству и ненависть к оккупантам
- Наши реалии: меньше всех в Европе зарабатываем, но больше всех тратим на еду
- Реалии "ДНР": работы нет, зарплаты мизерные, но "цены на товары не завышены"
- Эксперты прогнозируют новое подорожание продуктов к Рождеству
- В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов22:28
- Тука: Переселенцы должны участвовать в выборах21:52
- Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты21:38
- Захарченко насмешил планами расширить «ДНР»20:55
- Тука: «ЛНР» и «ДНР» могут объединить и «вернуть» Украине17:40
- В Константиновке арестован «социальный работник», грабивший пенсионеров16:31
- Мариупольцам предлагают продать квартиры в фонд городского имущества16:15
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему14:48
- Вместо зарплаты - тормозки. Как выживают в «ЛНР»14:20
- В оккупированном Донецке горело здание, есть жертвы и пострадавшие14:00
- В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов22:28
- Тука: Переселенцы должны участвовать в выборах21:52
- Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты21:38
- Саакашвили рассказал, как его вывозили из Украины21:25
- Убийство на Черниговской: суд решил судьбу преступника21:08
- Захарченко насмешил планами расширить «ДНР»20:55
- Путин заболел: в Кремле сообщили подробности20:40
- Житель Луганска обокрал золотой внедорожник полковника Росгвардии20:20
- Катастрофа Ан-148: украинцев позвали на помощь20:02
- Саакашвили депортирован в Польшу19:48
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе