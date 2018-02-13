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Гужву объявили в розыск
Главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву, который в начале года попросил у властей Австрии политического убежища, объявили в розыск. Соответствующее решение приняли в Шевченковском районном суде Киева по ходатайству прокуратуры.
"5 канал" сообщает, что в прокуратуре заявили: подозреваемый уклоняется от следствия. "Когда установят местонахождение, его задержат", – заявил прокурор.
В свою очередь, адвокаты уверяют, что их подзащитный за границей лечится и вернется в Украину 20 февраля.
Издание 112.ua напоминает, что 22 июня 2017 в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 тыс. долларов за неразмещение компромата на нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько.
24 июня Шевченковский райсуд Киева взял Гужву под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог в 544 тысяч гривен.
27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.
1 августа стало известно, что Служба безопасности Украины сообщила, что обнаружила на флешке, изъятой в Гужвы, секретную информацию Минобороны. Гужва опроверг это заявление.
22 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил Игорю Гужве меру пресечения еще на 30 дней.
В конце сентября Гужва сообщил, что завершено следствие по делу об обвинении его в вымогательстве у нардепа Линько. Кроме того, по его словам, в Государственную фискальную службу "поступила команда в срочном порядке делать" его подозреваемым по еще одному делу: "Налоговики придумали, что я якобы неправильно заплатил налог с полученных мной в 2013 году дивидендов". Гужва также утверждал, что против него "фабрикуется" 5 дел.
В конце января 2018-го Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища.
2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ будет добиваться конфискации залога Гужвы и его международного розыска.
6 февраля суд взыскал более миллиона гривен залога, внесенного за Гужву в бюджет, и дал разрешение на его задержание.
Теги: Украина, прокуратура, розыск, Игорь Гужва
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