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Lifecell вынуждает абонентов доплатить за "Свободу"

13.02.2018 10:50
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Lifecell вынуждает абонентов доплатить за "Свободу"

Мобильный оператор lifecell с 15 февраля прекращает действие тарифов 3G+ Свобода S, M, L и переводит их пользователей на более дорогие тарифные планы: Абсолютная Свобода S, 3G+ Свобода и Абсолютная Свобода L, которые стоят на 25 грн дороже и предлагают больший объем услуг. Об этом сообщается на сайте оператора, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Пользователи тарифа 3G+ Свобода S, которые получали 2 Гб интернета и 750 мин. разговоров на все номера за 60 грн, будут переведены на тариф Абсолютная Свобода S, который предлагает 2 Гб интернета, 5 Гб видеотрафика и 750 мин. на все номера за 85 грн.
Пользователей 3G+ Свобода M (5 Гб интернета и 750 мин на все номера за 100 грн) переведут на обновленные условия тарифа 3G+ Свобода (10 Гб интернета и 750 мин на все номера за 125 грн).
Абоненты тарифа 3G+ Свобода L (10 Гб интернета и 750 мин на все номера за 175 грн) получат тариф Абсолютная Свобода L с 10 Гб интернета и 10 Гб видеотрафика за 200 грн.



Теги: абонент, тарифы, lifecell
 
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