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Уволен директор "Укроборонпрома"

13.02.2018 08:22
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Уволен директор "Укроборонпрома"

Президент Украины Петр Порошенко уволил Романа Романова с должности гендиректора концерна "Укроборонпром".

"Освободить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", – говорится в указе главы государства от 12 февраля.

Отметим, что Романов вчера сам попросил об отставке.

Напомним, что во время заседания правительства 27 декабря премьер Владимир Гройсман призвал Романова уволиться самостоятельно и раскритиковал его за непогашение в срок долгов по зарплатам на судостроительных заводах. Глава правительства напомнил, что срок исполнения поручения о погашении долга по зарплатам истек 25 декабря.

Романов возглавлял "Укроборонпром" с 4 июля 2014 года.



Теги: Украина, увольнение, оборона, Порошенко
 
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