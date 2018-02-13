Уволен директор "Укроборонпрома"

13.02.2018 08:22

Президент Украины Петр Порошенко уволил Романа Романова с должности гендиректора концерна "Укроборонпром".



"Освободить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", – говорится в указе главы государства от 12 февраля.



Отметим, что Романов вчера сам попросил об отставке.



Напомним, что во время заседания правительства 27 декабря премьер Владимир Гройсман призвал Романова уволиться самостоятельно и раскритиковал его за непогашение в срок долгов по зарплатам на судостроительных заводах. Глава правительства напомнил, что срок исполнения поручения о погашении долга по зарплатам истек 25 декабря.



Романов возглавлял "Укроборонпром" с 4 июля 2014 года.