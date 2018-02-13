Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украину прорывался бешеный енот

13.02.2018 12:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украину прорывался бешеный енот

Сегодня, 13 февраля, утром со стороны сопредельной территории к автомобильному пункту пропуска "Николаевка" на Черниговщине, забежал енот.

Все попытки военнослужащих выгнать енота были напрасными: животное рычало и агрессивно бросалось на людей, не покидая пункт пропуска.

Пограничники остановили пропуск транспортных средств и, учитывая реальную угрозу жизни граждан, пересекающих государственную границу, провели оборонные мероприятия.

Одновременно об обнаружении животные с явными признаками заболевания бешенством было сообщено Семеновской районную организацию УООР и в санитарно-эпидемиологическую станцию.

По прибытию к месту происшествия представителей соответствующих служб было принято решение животное обезвредить. Енота пристрелили и передали для проведения эпидемиологического исследования на предмет заражения бешенством.

Никто из присутствующих в пункте пропуска не пострадал, отмечает Госпогранслужба Украины.



Теги: Украина, граница, енот
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх