В Украину прорывался бешеный енот

13.02.2018 12:52

Сегодня, 13 февраля, утром со стороны сопредельной территории к автомобильному пункту пропуска "Николаевка" на Черниговщине, забежал енот.



Все попытки военнослужащих выгнать енота были напрасными: животное рычало и агрессивно бросалось на людей, не покидая пункт пропуска.



Пограничники остановили пропуск транспортных средств и, учитывая реальную угрозу жизни граждан, пересекающих государственную границу, провели оборонные мероприятия.



Одновременно об обнаружении животные с явными признаками заболевания бешенством было сообщено Семеновской районную организацию УООР и в санитарно-эпидемиологическую станцию.



По прибытию к месту происшествия представителей соответствующих служб было принято решение животное обезвредить. Енота пристрелили и передали для проведения эпидемиологического исследования на предмет заражения бешенством.



Никто из присутствующих в пункте пропуска не пострадал, отмечает Госпогранслужба Украины.