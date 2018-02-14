Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Флешмоб ХК Донбасс в день святого Валентина

14.02.2018 21:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Флешмоб ХК Донбасс в день святого Валентина

В честь дня всех влюбленных посетителей Ледовой арены "Альтаир", пришедших на сеанс массового катания, ждал сюрприз от хоккейного клуба "Донбасс".

Воспитанники и тренерский состав клубной школы вместе с игроками основного состава "Донбасса" подготовили массовый танец, участие в котором приняли и гости Ледовой арены.

 




Теги: Донбасс, спорт, хоккей, флеш-моб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх