Флешмоб ХК Донбасс в день святого Валентина

14.02.2018 21:20

В честь дня всех влюбленных посетителей Ледовой арены "Альтаир", пришедших на сеанс массового катания, ждал сюрприз от хоккейного клуба "Донбасс".



Воспитанники и тренерский состав клубной школы вместе с игроками основного состава "Донбасса" подготовили массовый танец, участие в котором приняли и гости Ледовой арены.