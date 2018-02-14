Из-за отсутствия холодильных установок в боевых частях не могут на полную запустить новую систему питания

14.02.2018 09:58

Одна из причин, по которой долгое время в Минобороны не запускали переход на новую систему питания в боевых бригадах на старте – тотальное отсутствие инфраструктуры. Два десятилетия уничтожения инфраструктуры, десять лет уничтожение складов и техники – и армии негде хранить мясо «в поле». И отсюда тушенка, и отсюда консервы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет военный волонтер и блогер Юрий Бирюков.



Он отмечает, что теперь новая система питания, которая позволяет заказывать десятки сортов мясных изделий, десятки сортов молочных изделий, а холодильников нет. Покупают бытовые морозильные лари в армию, это временная и очень чахлая мера. Это вынужденная мера. Поэтому нужны системные решения, подчеркивает Бирюков. «Продслужба Тыла ВСУ раздобыла в медицинской службе старые прицепы для транспортировки крови. Термоизолированная будка, старинный холодильный агрегат. Из них делают холодильные фургоны для продуктов. Но... они все произведены в 70-х», – отмечает волонтер.



По его словам, очень нужна помощь армии с разработкой и изготовлением более современного устройства – сделать внутри две камеры – холодильную и морозильную, поставить современный агрегат, автоматику и обеспечить систему резервным питанием с помощью генератора.