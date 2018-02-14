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Названо главное условие Украины для введения миротворцев на Донбасс
Украинская сторона никогда не даст согласия на введение на Донбасс российских миротворцев. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такое заявление сделал вице-президент Ассамблеи ПАСЕ и народный депутат фракции Блока Петра Порошенко Владимир Арьев.
«Вопрос о введении миротворцев на Донбасс можно выносить на рассмотрение ООН после того, как будет согласие. Пока что мы видим, что делается шаг вперед и два назад. Еще не так давно Россия заявляла о готовности, но очень скоро они сказали, что их не устраивают условия в результате принятия закона о реинтеграции Донбасса», - заявил он.
Парламентарий добавил, что в данном случае официальный Киев никогда не даст согласия на присутствие российских миротворцев как страны-агрессора. «Вместе с тем, Россия на данном этапе не готова дать согласия на миротворческую операцию, так как она хочет делать все только на ее же условиях. Но такого не будет!», - отметил он. Также Арьев не исключил, что некоторые члены ПАСЕ подпишут дополнительную письменную декларацию, в которой будет сказано о необходимости миротворческой миссии на Донбассе.
Теги: Украина, Донбасс, ООН, миротворцы
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