Правительство Украины намерено усилить антироссийские санкции

14.02.2018 18:40

Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания принял проект закона о внесении изменений в закон о санкциях, который может предполагать расширение экономических ограничений в отношении Российской Федерации.



Как информирует replyua.net, таким образом, правительство внесло документ о внесении изменений в закон об экономических санкциях, который может предполагать расширение ограничений в отношении России. Как известно, соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства сегодня, 14 февраля и направлен на дальнейшее рассмотрение Верховной Рады Украины.



В это же время сообщается, что никакие детали одобренного документа не были озвучены, однако согласно пояснительной записке к законопроекту, возможное расширение санкций обусловлено опасностью использования программного обеспечения происхождением из государства-агрессора Российской Федерации.