Саакашвили решил засудить силовиков, пограничников и миграционную службу

14.02.2018 16:46

Лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать незаконными события с его задержанием и высылкой из Украины 12 февраля. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Гордон.

Ответчиками по иску являются Государственная миграционная служба, Администрация Государственной пограничной службы Украины и Министерство внутренних дел.

"Саакашвили просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований от 12 февраля 2018 по выполнению решения о возвращении его в страну предыдущего пребывания", – говорится в сообщении.

Политик просит суд отменить решение Госмиграционной службы.

Сейчас решается вопрос об открытии производства в административном деле, отметили в суде.

Источник: https://from-ua.com