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Столтенберг озвучил условие для вступления Украины в НАТО

14.02.2018 12:48
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Столтенберг озвучил условие для вступления Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО во многом зависит от проведения реформ в стране, на основе чего Альянсом будут делаться выводы.

Стонтелберг отметил: «Фокус сейчас — на реформах. И я приветствую, что Украина так четко заявила, что ее фокус сейчас на реформах. Вопрос членства будет оценен, основываясь на прогрессе, достигнутом Украиной в реформах».

При этом генсек НАТО пообещал усиливать партнерство Украиной и оказывать поддержку: «НАТО оказывает сильную политическую и практическую поддержку Украине, а союзники по НАТО также оказывают поддержку на двусторонней основе. Мы это поддерживаем и приветствуем. Мы будем продолжать усиливать наше партнерство, будем продолжать работать с Украиной».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, НАТО
 
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