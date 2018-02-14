Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Турчинов завтра даст показания по делу Януковича

14.02.2018 13:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Турчинов завтра даст показания по делу Януковича

В Оболонском суде Киева завтра, 15 февраля, состоится допрос секретаря СНБО Александра Турчинова в рамках рассмотрения дела о государственной измене Виктора Януковича. Об этом сообщил в комментарии "112 Украина" прокурор Руслан Кравченко, представляющий в процессе сторону обвинения.

Сегодня в суде допросят экс-депутата российской Госдумы Илью Пономарева.

"Еще завтра мы допросим Турчинова, Коваля (Михаила, экс-и. о. министра обороны, - ред.), а также на следующей неделе мы планируем допросить постоянного представителя Украины при ООН Ельченко и президента Украины Порошенко Петра Алексеевича. Это последние свидетели. На этом допрос свидетелей стороной обвинения закончится", - сообщил прокурор.

Напомним, ранее в суде уже допросили министра внутренних дел Арсена Авакова, спикера ВР Андрея Парубия, экс-премьера Арсения Яценюка и ряд других политиков, чиновников, военнослужащих и дипломатов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Турчинов, суд, Янукович
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх