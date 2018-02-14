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Украина готова помочь России

14.02.2018 10:39
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Украина готова помочь России

Украинское государственное предприятие "Антонов" предоставит свою помощь в расследовании причин авиакатастрофы пассажирского самолета Ан-148 под Москвой, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Мы, конечно, примем в этом участие, если будет соответствующая просьба от российской стороны", - сказала представительница предприятия, не уточнив, обращалась ли РФ с таким предложением.

В пресс-службе сообщили, что разбившийся самолет прошел две линии сборки – в Киеве и в Воронеже. Расследованием крушения займется комиссия Межгосударственного Авиационного комитета, она уже сформирована.

В случае официального обращения от РФ команда с "Антонова" поедет к месту аварии. По словам представителя компании, "Антонов" – разработчик этого самолета и держатель сертификата качества. Поэтому специалисты госпредприятия могут участвовать в исследовании таких аварий в качестве экспертов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, помощь, авиакатастрофа
 
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