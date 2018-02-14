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Украина может получить от США 200 млн долл. на усиление обороны
В проекте федерального бюджета США на 2019 предусмотрено предоставление Украине 200 млн долларов на усиление безопасности и обороны. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook, передает 112-Украина.
"Указанные средства предлагается направить на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины", – говорится в сообщении.
Отмечено, что по сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемая сумма помощи по безопасности Украине увеличена на 50 млн долларов.
"В проекте бюджета на 2019 Украина включена в небольшой перечень стран, которые будут получать помощь по безопасности также и по программе Государственного департамента "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF)", – добавили в пресс-службе.
Бюджетный запрос должен пройти изучение и обсуждение в американском Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения.
"Окончательные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас на начальной стадии", – рассказали в посольстве.
Напомним, что в декабре 2017 года Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год. Документ предусматривал предоставление Украине финансовой помощи в размере 350 млн долл. для сдерживания российской агрессии.
Источник https://from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, помощь, оборона
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