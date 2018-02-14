Украина не получит транш МВФ: кто виноват

14.02.2018 20:00

Администрация президента Петра Порошенко не заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с МВФ

Об этом рассказал шведско-украинский экономист и дипломат Андрес Аслунд.

«Курс гривны зависит от сотрудничества Украины с Международным валютным. Очевидно, что Администрация президента не заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с МВФ. Я не ожидал бы, что до выборов президента, которые состоятся в 2019 году, МВФ или ЕС дадут Украине кредиты», – отметил эксперт.

Ситуацию с отложенным траншем МВФ также прокомментировал экс-министр экономики Виктор Суслов.

«Необходимо помнить, что до конца программы МВФ остается ровно один год – до марта 2019-го. Украина получила только половину средств, на которые могла рассчитывать согласно договоренностям. Из $17,5 млрд поступило $8,7 млрд», – отметил он.

Суслов добавил, что причина неполучения траншей не в том, что МВФ не дает деньги, а в том, что Украина систематически не выполняет свои обязательства согласно программе сотрудничества с МВФ. Как, например, скандал из-за проекта закона об Антикоррупционном суде. Президент подал не тот проект, который предварительно был согласован с Венецианской комиссией, уточняет эксперт.

«Вот почему в прошлом году получили только $1 млрд. Тогда как выплатили долг МВФ на сумму $1млрд 300 млн. Поэтому предоставление нового кредита для Украины – под вопросом», – подытожил Суслов.

Источник: Politeka