Последние новости раздела
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР21:47
- Флешмоб ХК Донбасс в день святого Валентина21:20
- В Донецке скончался один из главарей ДНР21:10
- Песков рассказал о переговорах между Путиным и Порошенко20:30
- В Донецкой области зафиксированы новые случаи африканской чумы свиней20:15
- Украина не получит транш МВФ: кто виноват20:00
- Шахтеры заблокировали трассу в Донецкой области18:57
- Правительство Украины намерено усилить антироссийские санкции18:40
- Судьба ПриватБанка решена: озвучен прогноз на следующие 5 лет18:25
- Названо главное условие Украины для введения миротворцев на Донбасс18:08
Украина столкнется с новыми погодными испытаниями: свежий прогноз
14.02.2018 17:53
В Украине в четверг, 15 февраля, ожидается небольшое потепление, которое будет сопровождаться снегопадами. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Корреспондент.
"15 февраля днем температура воздуха повысится до оттепели, то есть будет колебаться около нуля. Нюансы: на западе будет холоднее, до 3-4 градусов мороза, на юге теплее, +2 +5, в Крыму до +6 +8 градусов", – написала она.
По словам Диденко, по всей Украине пройдет снег, ночью будет сохраняться морозная погода.
В Киеве 15 февраля ожидается гололедица.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода
Читайте также:
- Королевская намерена защитить голоса своих избирателей
- Округ в Донецкой области вошел в десятку самых проблемных
- 2010-й год. Нас ждут выборы, Олимпиада, юбилей Победы и еще много интересного!
- Итоги голосования в Донбассе. Регионалы считают выборы честными, а бютовцы уже "напрягают" юристов
- Из пяти новых губернаторов - трое "донецкие"!
- Яценюк и его "команда-камикадзе": одна дама и член Автомайдана (ФОТО)
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР21:47
- В Донецке скончался один из главарей ДНР21:10
- В Донецкой области зафиксированы новые случаи африканской чумы свиней20:15
- Шахтеры заблокировали трассу в Донецкой области18:57
- «Власти ОРЛО обязали владельцев авто получить «республиканские» номера17:39
- Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки17:10
- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ17:00
- Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки16:30
- Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске15:33
- Жителям Донбасса стали доступны электронные билеты на автобус14:48
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР21:47
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Флешмоб ХК Донбасс в день святого Валентина21:20
- В Донецке скончался один из главарей ДНР21:10
- Песков рассказал о переговорах между Путиным и Порошенко20:30
- В Донецкой области зафиксированы новые случаи африканской чумы свиней20:15
- Украина не получит транш МВФ: кто виноват20:00
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- Мобильные отделения Ощадбанка ждут клиентов у линии разграничения в Луганской и Донецкой областях
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах