Украина столкнется с новыми погодными испытаниями: свежий прогноз

14.02.2018 17:53

В Украине в четверг, 15 февраля, ожидается небольшое потепление, которое будет сопровождаться снегопадами. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Корреспондент.

"15 февраля днем температура воздуха повысится до оттепели, то есть будет колебаться около нуля. Нюансы: на западе будет холоднее, до 3-4 градусов мороза, на юге теплее, +2 +5, в Крыму до +6 +8 градусов", – написала она.

По словам Диденко, по всей Украине пройдет снег, ночью будет сохраняться морозная погода.

В Киеве 15 февраля ожидается гололедица.

Источник: https://from-ua.com