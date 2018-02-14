Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Кабмине анонсировали существенное повышение пенсий в 2019 году

14.02.2018 13:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Кабмине анонсировали существенное повышение пенсий в 2019 году

В следующий раз широкомасштабное повышение пенсий в Украине следует ожидать в 2019 году. Как передает replyua.net, об этом во время сегодняшнего заседания правительства заявил глава Кабмина Владимир Гройсман. Со слов премьера, повышение пенсий коснется людей с большим трудовым стажем, но фактически работали за трудодни. «Речь идет о сельских пенсионерах, работавших во времена Советского Союза и которые получали очень небольшой доход, в связи с чем их пенсия невысока. Наша задача в 2019 году повысить пенсии – и мы эту задачу выполним», – подчеркнул Гройсман.

Председатель правительства также обратил внимание на тот факт, что правительству по итогам прошлого года удалось повысить пенсии на 561 гривну в среднем по стране. «На сегодняшний день пенсия равна уже 2447 гривнам. Более 9 миллионов человек получили перерасчет пенсий» – резюмировал Гройсман.

В январе текущего месяца стало известно, что граждане Украины пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсионные выплаты, смогут получать государственную социальную помощь. 



Теги: Донбасс, повышение, Кабмин, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх