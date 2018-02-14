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З 1 квітня українці будуть отримувати субсидії по новому

14.02.2018 15:00
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З 1 квітня українці будуть отримувати субсидії по новому

Міністерство фінансів завершило процес підготовки системних змін до Постанови Кабміну, яке передбачає повну монетизацію пільг і субсидій за житлово-комунальні послуги

Про це рішення повідомила прес-служба Мінфіна, пише Вести-ua.net.

Якщо постанова буде прийнята, то кошти будуть перераховуватися на особистий рахунок одержувача, який буде відкритий у банку. Також гроші можна буде отримати через відділення зв'язку. Ці нововведення набудуть чинності з 1 квітня 2018 року.

У листопаді 2017 року уряд змінив ведення розрахунків з підприємствами-постачальниками тепла і гарячої води. Розрахунки ведуться «живими» грошима, а не кліринговими операціями взаємозаліку.

У січні 2018 року співвласники багатоквартирних будинків і їх представники просили уряд прийняти рішення і запустити адресну монетизацію субсидій на оплату послуг ЖКГ. Також у вимогах була присутня необхідність відшкодування заборгованості бюджету з пільг та субсидій за попередні періоди перед ОСББ.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, субсидия, апрель
 
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