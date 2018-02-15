- "Говорили долго, Лавров улыбнулся": Климкин рассказал о переговорах по Донбассу21:40
- Гибридный режим: неутешительное место Украины в рейтинге демократий мира19:35
- Roshen и другие известные бренды ведут торговлю с непризнанным Приднестровьем16:59
- Известны имена расстрелянных на Донбассе морских пехотинцев15:06
- Не только потепление: синоптики предупредили украинцев об опасных капризах природы14:45
- "Скажу, чтобы они контролировали свою оккупационную администрацию", - Климкин анонсировал встречу с Лавровым и озвучил подробности14:35
- Военкоматам приказали готовить повестки украинским мужчинам13:21
- Погода на выходные: снег, дождь, солнце13:17
- Владельца торговой сети "АТБ" обвинили в "сотрудничестве с оккупантом"13:00
- Тупик и перевыборы президента. Разведка США рассказала о ближайшем будущем Украины 09:36
Под судом, где рассматривали дело мэра Одессы, произошла драка
Сегодня, 15 февраля, полиция задержала 38 участников конфликта, который произошел в возле здания Соломенского районного суда Киева, где выносили вердикт по делу мэра Одессы Геннадия Труханова (его выпустили на поруки).
Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, задержали около 40 человек. По данным киевской полиции, по факту ранения полицейского возле суда начато уголовное производство. Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.
У активистов изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопических дубинки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки. После установления личных данных задержанных и получения объяснений их действиям будет дана правовая оценка.
Напомним, что 14 февраля в аэропорту "Борисполь" правоохранители вручили подозрение и задержали городского главу Одессы Геннадия Труханова, позже стало известно о задержании заместителя мэра Павла Вугельмана. Ранее детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Труханову о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. К тому же во время проведения следственных действий по тому же уголовному производству (по делу с заводом "Краян") были задержаны еще три человека.
Отметим, что НАБУ в ноябре 2016 года начало расследование по факту приобретения по завышенной цене горсоветом здания бывшего завода "Краян". По данным бюро, в начале 2016 года здание было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года одесская мэрия приобрела его у ООО "Элит Девелопмент" уже за 185 млн грн. В здание после ремонта планировалось переместить все структурные подразделения мэрии, которые сейчас разбросаны по Одессе.
Теги: Украина, Одесса, суд, мэр, драка, правоохранитель
- Сын главы апелляционного суда Киева устроил пьяный дебош в ночном клубе (ВИДЕО)
- Автомобилисты Одессы подали в суд на мэра и ГАИ
- Охранник одесского супермаркета разбил посетителю голову
- В Харькове проходят стычки между стронниками и противниками Тимошенко
- Дело о покушении на Путина: Осмаеву "шьют" по максимуму
- В Киеве представители ВО "Свобода" напали на коммунистов
- На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса»22:28
- На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»22:04
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей20:36
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"20:14
- На КПВВ международные наблюдатели фиксируют массу нарушений19:56
- День в зоне АТО: Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции18:41
- В Мариуполе жестоко убит переселенец18:07
- Стало известно, как главарь «ДНР» Захарченко зарабатывает на «экспорте» угля в Россию, Молдову, Грузию и Польшу17:50
- В «ДНР» рассказали о шахте с ядерной капсулой17:31
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса»22:28
- На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»22:04
- "Говорили долго, Лавров улыбнулся": Климкин рассказал о переговорах по Донбассу21:40
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей20:36
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"20:14
- На КПВВ международные наблюдатели фиксируют массу нарушений19:56
- Гибридный режим: неутешительное место Украины в рейтинге демократий мира19:35
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Китайский Новый год – 2018: Как отмечают и чего нельзя делать в последующие 15 дней18:57
- Сын Влада Листьева впервые рассказал, как пережил гибель своего отца18:24
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Врачи назвали неожиданную причину бесплодия13:43
- "Плохо для Украины": как Запад реагирует на эпопею с Саакашвили13:38
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- В ОРДО сделали очередное заявление о причине отсутствия связи Vodafone
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер
- Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников